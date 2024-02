Avant-première - Les feux de l'amour du 7 février 2024 - Episode 8896

William continue de partager son inquiétude à Sharon au sujet d’Adam, qui ne cesse de lui tourner autour. Ashland prévoit un dernier voyage à New York, mais il a un petit contretemps. Imani tente de flirter avec Nate, sous le nez d’Elena. Naya est revenue sur ses aveux, mais elle ne veut pas être mêlée à l’enquête contre Sutton, malgré les efforts d’Amanda et d'Imani pour l’en persuader. Adam pense voir clair dans le jeu de Victoria avec Ashland et ne s’empêche pas de lui faire savoir. Moïse doute de son avenir et prend un tournant inattendu, à la surprise de Devon et de Nate.