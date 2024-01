Avant-première - Les feux de l'amour - Episode du 15 janvier 2024

Amanda s'apprête à rendre visite à Naya en prison, mais elle découvre que cette dernière lui interdit finalement de venir, suite à la visite de Sutton. Devon retrouve quant à lui Victor au Society et, inquiet, lui demande son avis sur Sutton. Suite à la diffusion d'une rumeur concernant l'état de santé d'Ashland, William arrive à l'improviste et Jack lui fait tout de suite comprendre qu'il ne souhaite pas aborder le sujet, mais c'est en réalité Tara que William est venu interroger. Victoria tente par tous les moyens de changer les idées à Ashland et de lui faire comprendre qu'il devrait peut-être lever le pied, mais William vient les interrompre. Il met également en garde Victor contre Ashland et la relation qu'il entretient avec sa fille. Lily reçoit enfin la visite de Nina, à la recherche d'un travail.