Avant-première - Les feux de l'amour - Episode du 18 janvier 2024

Victor persuade Adam de faire pression sur Chelsea pour qu’elle se taise sur le rôle qu’a joué Victor pour la faire admettre en unité psychiatrique. William propose à Ashland de racheter Locke Communication et lui fait une offre très généreuse. Amanda, Devon, Imani, Nate et Elena se retrouvent pour un verre et la vérité sur le lien de parenté entre Imani et Amanda est divulguée.