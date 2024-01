Avant-première - Les feux de l'amour - Episode du 19 janvier 2024

Amanda et Imani tentent de convaincre Naya qu’elle ne doit pas se sacrifier pour Sutton. Moïse parle avec Faith et lui confie ses doutes au sujet de sa future carrière de médecin. Avant de quitter Genoa City, Stitch croise Mariah et vient dire au revoir à Abby. Victoria et Ashland profitent de leur journée et s’interrogent sur leur relation naissante. Avec l’aide de Chloé, Chelsea piège le docteur Hedges, qui s’empresse d’aller voir Victor. Mais Adam est là...