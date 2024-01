Avant-première - Les feux de l'amour - Episode du 2 février 2024

Victor propose un échange de bons procédés à Sutton, sans en parler à Adam et Nikki. En effet, ces derniers s'inquiètent de le voir si préoccupé, ce qui les pousse à avoir une discussion honnête quant aux intentions d'Adam. Imani vient annoncer à Amanda et Devon que Naya s'est volatilisée et l'arrivée soudaine de Sutton éveille d'autant plus leurs soupçons. Sharon, Abby et Tessa reçoivent toutes les trois un message différent de Mariah et décident de les partager entre elles pour comprendre ce qui lui arrive. Adam vient voir Sharon à la fermeture du Néon écarlate et en profite pour lui confier la vérité au sujet de Chelsea.