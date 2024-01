Avant-première - Les feux de l'amour - Episode du 31 janvier 2024

Victoria annonce à sa mère et à William qu’elle a demandé à Ashland à vivre avec elle. Phyllis et William décident de faire équipe pour faire tomber Tara et Sally, qu’ils soupçonnent d'être de mèche. Sally les surprend en train de comploter au Néon écarlate et s’empresse d’aller prévenir Tara qu’ils échafaudent quelque chose. Amanda décide de demander de l’aide à Victor. Elle lui avoue qu’elle soupçonne Sutton d’être à l’origine du meurtre de son père.