Christian Leblanc : "Je suis beaucoup moins sérieux que Michael Baldwin !"  

De passage en France, l'acteur Christian Leblanc nous fait l'honneur de venir dans les locaux de TF1 ! L'occasion alors d'en apprendre plus sur l'acteur derrière l'incontournable Michael Baldwin. D'autant plus que Christian Leblanc progresse beaucoup en français, et nous impressionne en répondant dans la langue de Molière ! Rendez-vous tous les jours à 11h sur TF1 pour les Feux de l'Amour !