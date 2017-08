Phyllis a quitté l'hôpital et se dirige vers Genoa City. Jack donne carte blanche a Kelly pour redécorer sa maison. Nick voit par mégarde la robe de mariée de Sharon et réussit à convaincre Faith que cela ne leur portera pas malheur. Victor est en Suède pour pratiquer des analyses ADN. Chelsea et William partagent un premier rendez-vous.