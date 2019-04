Les feux de l'amour - Episode du 1 avril 2019

Chelsea suggère à Adam de s'enfuir avec Connor pour échapper aux accusations de meurtre à son encontre. Mais suite à la visite de Victoria et à une conversation difficile avec Victor en prison, Adam veut finalement rester à Genoa pour obtenir gain de cause face à son père. Ashley est très curieuse concernant la nouvelle conquête de William, ce qui agace ce dernier. Phyllis organise une soirée romantique avec Jack pour tenter d'oublier William qui se montre insistant. Se sentant rejeté, il semble bien vouloir se laisser séduire par une certaine Bethany. Victor confie à Meredith qu'il est persuadé qu'Adam a bel et bien tué Constance.