Les feux de l'amour - Episode du 1 mai 2018

Nicholas apprend que la baby-sitter de Faith ne pourra pas la garder pour la soirée de la Saint-Valentin. Sur les conseils de Noah, il demande à Sharon de s'en charger. Celle-ci accepte en y voyant une occasion de se réconcilier avec Nick. Summer et Austin retrouvent Kevin, Mariah, Abby, Fenmore et Noah au chalet des Abbott. Après s'être demandés qui avait envoyé les invitations, ils découvrent que c'était tout simplement Abby qui ne voulait pas passer la Saint-Valentin seule. Ils font un jeu à boire qui consiste à poser des questions-pièges. Alors que Fenmore demande si quelqu'un a déjà commis un meurtre, Austin se lève et quitte le chalet sans plus d'explications. William se rend au mémorial de Cordelia. Adam l'espionne. Alors qu'il confesse son désir de vengeance, Cordelia lui apparaît et lui demande de pardonner Adam. Ce dernier profite de l'absence de William pour aller voir Chelsea. Il lui offre une bouteille de vin et se fait inviter. Chelsea enlace Adam pour le réconforter après que celui-ci ait évoqué son impossibilité d'être père. William rentre à ce moment.Cane, Lily, Devon, Jill, Colin, Neil et Hilary s'apprêtent à prendre l'avion. Devon rappelle à Jill qu'il ne veut pas que Colin s'immisce dans les affaires de Chancelor. Durant le voyage, Colin continue d'exercer ses menaces sur Devon. Neil révèle, à la surprise générale, qu'il a recouvré la vue. Sage arrive à L'underground. Constatant que Nick est débordé, elle l'aide au bar. Il lui donne un tee-shirt du club. Alors qu'il entre dans l'arrière-salle du club pour chercher des verres, il surprend Sage en train de se changer. Ils plaisantent tous les deux sur cet incident.