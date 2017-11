Ashley raconte à Jack qu'elle sait que Tobias essaie de dérober des informations pour Victor. Ce dernier découvre qu'Ashley sait qu'il a un informateur à Jabot. Michael donne sa demission à Joe. Sage et Nick font plus ample connaissance. Adam supplie Jack de l'aider à revenir à Genoa City dans la peau de Gabriel. Ashley croise Joe et l'invite à passer le réveillon du nouvel an avec elle.