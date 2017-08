Les feux de l'amour - Episode du 10 août 2017  

C'est le jour du mariage de Sharon et Nick. Mariah souhaite dénoncer sa mère, Sharon. Elle l'accuse de cacher que Faith n'est pas la fille de Nick, mais Victor l'en dissuade. Ce dernier découvre que Phyllis a disparu de la clinique, mais ses enquêteurs la retrouvent. Elle est arrêtée par un policier. Nick a oublié sa cravate et Avery se charge de lui en trouver une. Joe, l'ex-mari d'Avery, est venu la voir. Nikki et Victoria offrent une broche à Sharon. Kevin présente Mariah à Lauren et Michael. Mariah fait tout pour contrarier Sharon, sans y réussir. Summer décide d'aller voir sa mère car elle est inquiète que le docteur Cutler, qu'elle prend pour le docteur Penn, élude ses questions.