Les feux de l'amour - Episode du 10 avril 2018

Malgré les preuves ADN recueillies par le FBI, Kevin continue de penser que Tobias n'est pas le meurtrier. Paul croit le contraire, mais il autorise Harding à mener une enquête discrète. Kevin poste sur G-Buzz que le tueur court toujours. Paul décide de le mettre en prison.Neil, venu voir Nikki, lui révèle qu'il rêve de se venger d'Hilary et de Devon. Faith vient passer la nuit chez Sharon. Victor en fait le reproche à Nicholas. Hilary fait signer les papiers du divorce à Neil. Nikki a une discussion avec son psychiatre. Plus tard, Victor, venu lui rendre visite, se fait refuser l'accès. Selon le psychiatre, Nikki refuse de le voir. Nicholas a dressé une table à L'underground pour remercier Sage. Mais, prise de contractions, Sage est emmenée à l'hôpital. Elle souffre de l'appendicite. Or, l'anesthésie est dangereuse pour le fœtus mais si elle n'est pas opérée, Sage et le bébé mourront tous les deux. Summer avoue à Kevin qu'il la fait souffrir en revenant sans cesse sur le meurtre de Courtney et d'Austin.