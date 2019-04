Les feux de l'amour - Episode du 10 avril 2019

Meredith est partie en congés et elle est remplacée par le docteur Thaxter auprès de Victor. Il le surprend en train de téléphoner à Meredith en cachette. Adam rend visite à Ian en prison et lui demande de l'aider contre Victor. Chelsea essaie aussi de convaincre Sharon de pousser Nick à accepter l'exhumation de Constance Bingham. Sharon refuse. Nick est furieux contre Adam à qui il a déjà dit qu'il refusait l'exhumation une seconde fois. Michael convainc Paul de s'intéresser de plus près à l'équipe légiste qui s'est chargée de l'examen après l'exhumation car il pense qu'un policier a trafiqué les preuves d'empoisonnement pour piéger Adam. Ian essaie de faire parler Victor, sans succès.