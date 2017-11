Les feux de l'amour - Episode du 10 novembre 2017

Dylan cherche Avery, mais Joe invente un prétexte pour se retrouver seul avec elle. Victor avertit Nicholas des tactiques douteuses utilisées par Sharon et son avocat afin d'obtenir la garde de Faith. Gwen fait une surprise à Devon, mais Hilary et Neil lui en réservent également une. Chelsea et William restent attachés à leurs amours passées, tandis que la cohabitation est difficile entre Sage et Adam. Kevin tente de convaincre Michael de se faire soigner avant qu'il ne soit trop tard.