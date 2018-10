Les feux de l'amour - Episode du 10 octobre 2018

Ashley essaie de convaincre Adam de s'allier à elle contre Victor. Elle est convaincue que ce dernier sait des choses sur lui et qu'il lui fait du chantage. Mais Adam affirme que c'est faux. Elle demande ensuite à Abby de soutirer des informations à Adam. Stitch se mêle à la conversation. A l'église, Sage porte Sullivan dans ses bras, elle le rend à Sharon et part en pleurant. Nick la rejoint au parc pour la réconforter, mais elle lui dit qu'elle a besoin d'être seule. Adam passe par là et voit Sage, il lui propose de venir chez lui. Chelsea attend impatiemment le retour d'Adam, mais elle le voit arriver avec Sage. Sage arrive à se confier à Adam, qui lui propose de dormir dans leur chambre d'ami. Victor se dispute avec William, qui s'en va. Victor décide de le suivre. Il le retrouve au bar. Noah arrive à l'église et informe Nikki que Victor ne pourra pas venir au baptême. Tout le monde est là pour Sullivan. Stitch et Mariah sont les parrain et marraine. Paul fait un discours puis, il reçoit un appel. Il va voir Victoria et lui dit que William a eu un accident. Victoria retrouve William au poste. Marisa séduit Luca pour retrouver sa fille, mais Luca ne souhaite pas que cela se passe ainsi. Il va conduire Marisa à leur fille. Noah est furieux.