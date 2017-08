Les feux de l'amour - Episode du 11 août 2017  

Sharon et Nicholas sont à la chapelle du Bon Berger pour célébrer leur nouveau mariage, sous le regard de leur famille et de leurs amis. Prise de violentes contractions, Victoria prend la décision d'aller à l'hôpital accompagnée d'Abby, en pensant qu'elle est sur le point d'accoucher. Pendant ce temps, la cérémonie se déroule à la perfection. Les futurs mariés échangent leurs vœux. Summer et Noah lisent de beaux discours en honneur des mariés. Mais au moment où le révérend s'apprête à les déclarer mari et femme, Phyllis fait une entrée fracassante dans l'église.