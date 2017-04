Les feux de l'amour - Episode du 11 avril 2017  

Le collier a disparu. Jill est persuadée que Colin l'a volé. Colin pense que son complice, Malone, est l'auteur du vol. Finalement, c'est la petite Mathilda qui l'avait emmené, pensant qu'il s'agissait d'un jouet. Lily le ramène à Jill et Colin. Lily refuse qu'Hilary approche de ses enfants. Neil fait une mise au point avec sa fille. Hilary lui annonce qu'elle a décidé de rester vivre avec lui. Tyler tente de récupérer Abby. Mariah intervient pour leur présenter ses excuses et leur promettre qu'elle ne se mettra plus entre eux. Mais Abby ne se sent pas prête à retourner auprès de Tyler. Sharon annonce à Nicholas que Mariah est de retour à Genoa City.