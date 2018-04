Les feux de l'amour - Episode du 11 avril 2018

Gabriel reproche à Jack, en réalité Marco, d'avoir révélé sa véritable identité à Victor. Il s'en défend et lui dit qu'en fait, il a dit à Victor que Gabriel était son fils. Le vrai Jack, toujours prisonnier, reçoit la visite de Marisa. Il lui demande de l'aide, mais Marisa est en colère et veut savoir pourquoi il l'a quittée. Le capitaine insiste pour récupérer son argent. Il décide de faire une vidéo de Jack, de la diffuser auprès des ennemis de Marco et de le céder au plus offrant. Jack résiste et le capitaine le frappe. Kevin doit passer la nuit en prison pour avoir entravé l'enquête, persuadé que Tobias Gray était innocent. Michael vient à sa rescousse. Paul lui explique que l'idée était de faire croire au vrai coupable que l'affaire était classée et que Kevin a tout gâché. Au moment d'emmener Kevin dans sa cellule, Paul reçoit une alerte de G-Buzz : le tueur a réagi à l'article, ce qui prouve l'innocence de Gray. Sage se fait opérer de l'appendicite. Nicholas et Adam sont tous les deux très inquiets pour le bébé, ce qui retient l'attention de Chelsea, puisque Nicholas est censé être le père.