Les feux de l'amour - Episode du 11 décembre 2017

Jack se sent extrêmement coupable de l'hospitalisation de Phyllis à Fairview. Summer est dévastée par la nouvelle. Jack fait comprendre à Kelly que leur histoire n'était qu'une passade et que rien ne sera jamais possible entre eux, afin de briser tout espoir. Victor promet à Phyllis de l'aider après sa sortie de l'hôpital. Après avoir annoncé à Austin qu'il n'avait plus besoin de sa vidéo promotionnelle, Joe lui jette son dû par terre. Nikki annonce à Dylan que Victor ne cherche plus à racheter le quartier des entrepôts. Joe confie à Dylan qu'Avery est passée le voir dans sa chambre d'hôtel. Dylan confronte Avery, qui est blessée par son manque de confiance.