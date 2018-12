Les feux de l'amour - Episode du 11 décembre 2018

Chelsea apprend d'Adam que Noah a causé l'accident de William. Pour protéger la famille et la société Newman, Adam demande à Noah de quitter le pays. Patty met en garde Sage et Nick contre le docteur Anderson. Alors que Nick ne la croit pas et pense que Sage est en danger, cette dernière prend ces avertissements très au sérieux. Avec l'aide de Sharon, Nick découvre la réelle identité du docteur Anderson. Summer décide d'intégrer l'entreprise Newman.