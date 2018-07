Sharon continue de mentir à Dylan à propos de sa grossesse. Marisa explique à Noah qu'elle ne veut pas de l'argent que lui a proposé Victor. Ashley et William soupçonnent Jack de mener un double jeu. Victoria enquête sur les failles de sécurité informatique de la société Newman. Chelsea et Adam décident de repartir. Sage s'inquiète de l'emprise de Victor sur Nicholas. Jack et Victor s'affrontent au sujet du projet Paragon.