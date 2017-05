Nikki rend visite à Paul à l'hôpital. Ce dernier s'inquiète pour Dylan qui est entre la vie et la mort. Avery et Stitch sont à son chevet. Abby donne des conseils à Jack sur la manière dont il doit s'occuper de Summer. Hilary et Devon discutent du baiser qu'ils ont échangé, puis Hilary annonce à Neil qu'elle veut un enfant. Summer et Austin préparent un plan pour éviter la prison à ce dernier.