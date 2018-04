Les feux de l'amour - Episode du 12 avril 2018

Avery est toujours aux petits soins pour Joe depuis que celui-ci vit chez elle. Summer prend le relais pendant l'absence de sa tante et fait une découverte surprenante. Kevin trouve un moyen d'obliger la police à arrêter le vrai coupable, mais personne ne semble valider son idée. Nicholas est au chevet de Sage, qui vient de se faire opérer de l'appendicite. Chelsea vient voir Sage à l'hôpital et essaie de savoir si Gabriel est le père du bébé. Faith apprécie le temps qu'elle passe avec sa mère et Dylan et aimerait les voir plus souvent.