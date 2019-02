Les feux de l'amour - Episode du 12 février 2019

Nicholas surprend Adam dans la chambre de Victor à l'hôpital et pense avoir bien entendu le sujet de leur conversation. Il avertit Victoria que leur père veut placer Adam à la tête de la direction. Sharon laisse Sage tenir son enfant pour la réconforter et lui propose de venir le voir quand elle le souhaite. Victor est renvoyé à Walworth. Ian prétend ne pas être l'auteur de son agression et propose qu'ils unissent leurs forces. Victoria demande à Dylan d'aider son père, mais ce dernier rétorque que c'est impossible. Chelsea se fâche après Adam car il est toujours le petit soldat de Victor. Anita lui fait la morale.