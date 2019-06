Les feux de l'amour - Episode du 12 juin 2019

Dylan emmène Sharon, Mariah, Faith et Sully faire du camping. Si Faith trouve l'activité agréable et accepte volontiers de partir pêcher le dîner avec Dylan, les deux jeunes femmes, peu habituées à la vie au grand air, ont plus de mal à s'acclimater à l'environnement boisé qui les entoure. Sur les conseils de Luca, Summer décide de retourner travailler pour la société Newman. Elle se rend compte qu'elle a du retard au niveau de ses menstruations. Adam est convaincu que Chloé est la complice de Victor. Il pense qu'elle a falsifié le journal de Sage. Chelsea, qui a recueilli Chloé et sa fille Bella chez elle, n'en est plus si sûre. Elle demande à Chloé d'aller parler à Adam à la prison de Walworth. Kevin apprend qu'il n'est pas le père biologique de Bella. Il réalise à quel point il est encore attaché à Chloé. Il décide de rompre avec Natalie.