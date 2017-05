Sharon explique à Nicolas qu'elle ne veut pas l'épouser. Summer annonce à Jack qu'Austin et elle se sont mariés. William apprend à Victoria que Kelly et Stitch sont frère et sœur. Kelly dit à Stitch qu'il doit aller s'expliquer avec Victoria. William rend visite à Chelsea. Courtney et Noah se retrouvent au bar et y croisent Summer et Austin.