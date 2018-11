Les feux de l'amour - Episode du 12 novembre 2018

Jack apprend que le partenaire mystère de Kevin n'est autre que Victor. Mais alors qu'il tente de convaincre Kevin de rester fidèle à William, il reçoit un appel de Phyllis lui demandant de le rejoindre au plus vite à l'hôpital car l'état de William est préoccupant. Sur place, il aborde la question du souhait de William si sa survie ne dépendait que des appareils. Noah vit mal sa culpabilité et souhaite se dénoncer, mais Victor fait tout pour l'en dissuader. Luca annonce à Adam qu'il a discuté avec Marco et que sa famille était son commanditaire. Abby et Stitch cherchent Max, qui a disparu. Ils finissent par le retrouver au Néon écarlate grâce à Kevin...