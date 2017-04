Les feux de l'amour - Episode du 13 avril 2017  

Dylan est fou d'inquiétude car Avery a mystérieusement disparu. Prétextant une séance photo, Austin piège Avery. Il veut qu'elle avoue sa culpabilité dans la mort tragique de sa mère pendant qu'il la filme. Paul et Kevin font de leur mieux pour trouver l'identité de PMJ. Christine apprend à Lauren qu'elle n'est toujours pas enceinte. A la demande de Sharon, Nicholas a accepté d'engager Mariah à L'underground et demande à Noah, pourtant fou furieux, de l'aider à la surveiller. Summer ne sait plus à quoi s'en tenir au sujet de sa relation avec Austin.