Les feux de l'amour - Episode du 13 avril 2018

Neil rend visite à Nikki. Il tente de la convaincre de ne pas prendre de décisions pour l'instant, mais elle appelle Victor et lui annonce qu'elle souhaite le quitter. Ce dernier refuse et met tout cela sur le compte de mauvais conseils. Jack dit à Marisa qu'il a bien dérobé l'argent du capitaine et qu'il l'a dissimulé à Genoa City. Elle l'embrasse et accepte de l'aider à condition qu'ils vivent ensemble en Amérique. Le capitaine les surprend et décide de les vendre tous les deux. Cane réconforte Lauren, ce qui déplaît à Lily, qui lui fait une scène. Devon demande Hilary en mariage. Avery apprend que Joe lui a menti et qu'il remarche. Il lui fait du chantage pour coucher avec elle. Marco met en garde Victor. Il possède une clé USB contenant chaque entretien qu'ils ont eu. Il demande à Ashley de devenir son exécutrice testamentaire, au cas où il lui arrivait malheur.