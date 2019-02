Les feux de l'amour - Episode du 13 février 2019

Mariah, Natalie et Kevin ont reçu des citations à comparaître qui les contraignent à témoigner au sujet de Pass Key. William leur conseille de mentir. Ils acceptent. Phyllis reçoit elle aussi une citation à comparaître et en fait le reproche à Michael, qui travaille aujourd'hui pour la société Newman. Michael lui explique qu'il a tout perdu à cause d'elle et qu'il ne l'aidera plus. Summer a elle aussi reçu une convocation. Nick lui apprend qu'il est à l'origine de cette procédure. Elle se retrouve à devoir choisir entre les Newman et les Abbott. Lily Devon défend Hilary. Stitch explique à Ashley qu'il pense que le docteur Neville est amoureux d'elle. Abby décide de prendre les choses en main pour qu'ils vivent une histoire d'amour et leur fait envoyer des fleurs et une lettre. Jack va voir Nick et lui propose un pourcentage sur les profits de Pass Key en échange de l'abandon des poursuites. Victoria et Nick refusent sa proposition.