Les feux de l'amour - Episode du 13 mai 2019

A l'hôpital, Victoria et Nick tentent de parler à Meredith pour savoir où est allé leur père quand il s'est enfui. Meredith finit par avouer à Paul et Dylan que Victor est parti sauver Nikki. Au chalet des Abbott, Ian a ligoté Nikki et Phyllis. Victor propose à Ian de lui virer les cinq millions de dollars qu'il a demandé, s'il libère les deux femmes. Summer, qui avait éteint son téléphone à la demande de Luca, finit par apprendre ce qui est arrivé à ses grands-parents. Elle explique à Paul et Dylan que sa mère est elle aussi au chalet des Abbott. Ian accepte de relâcher ses prisonnières. Au moment de faire le virement à Ian, Victor entre un mauvais mot de passe et déclenche l'alarme. Ian donne son arme à Victor pour tenter de le mettre en difficulté. La police arrive au chalet et arrête les deux hommes.