Les feux de l'amour - Episode du 13 novembre 2017

Les manifestants contre le projet de réhabilitation vont au Club où Joe a organisé son cocktail. Avery demande à Dylan de l'épouser tout de suite. Joe veut s'installer à Genoa City. Jill reproche à Victor d'avoir discrédité la société Chancellor et de ne pas avoir respecté l'œuvre de Katerine. Elle regrette de ne pas pouvoir diriger l'entreprise à sa place. Summer souhaite retourner à l'université et reçoit le soutien d'Austin. Phyllis a piégé Kelly en lui faisant croire que Jack l'a contactée. S'ensuit une discussion houleuse entre Kelly et elle, devant Jack. Paul craint que Nikki se remette à boire. Kevin découvre que Victor se cache derrière "Gerolamo limited". Il alerte Avery et Dylan. Furieux, ce dernier va au Club où Joe est en train de faire sa présentation. Il s'adresse directement à Victor et lui reproche d'avoir menti à tout le monde. C'est l'anniversaire de Cassie et Mariah. Cette dernière se recueille devant la tombe de sa sœur.