Les feux de l'amour - Episode du 14 août 2017  

Summer passe du temps avec sa mère car elle a du mal à réaliser qu'elle est définitivement sortie du coma. Phyllis lui demande d'aller chercher son père pour lui parler et à sa grande surprise, c'est Jack qui arrive. Abby arrive chez Chelsea pour prévenir William que Victoria va accoucher. Au début, il ne souhaite pas se déplacer, mais il finit par se rendre à l'hôpital où il apprend la bonne nouvelle concernant Phyllis. Mariah et Noah tentent de rassurer Faith sur ce qui s'est passé à l'égise. De son côté, Nicholas fait de même avec Sharon et lui affirme que rien ne pourra contrarier leur bonheur.