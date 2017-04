Les feux de l'amour - Episode du 14 avril 2017  

Au poste de police, Dylan comprend que PMJ est, en réalité, Austin. Il a donc kidnappé Avery. Paul lui demande de laisser la police intervenir. Au Néon écarlate, William essaie de convaincre Chelsea de l'accompagner en Australie pour aller interroger l'ex-femme de Stitch. Kelly rencontre ce dernier et apprend qu'il n'a toujours pas parlé de son passé à Victoria. Summer et Jack attendent Kelly au restaurant et en profitent pour parler de la vie sentimentale de Summer.