Les feux de l'amour - Episode du 14 décembre 2017

Hilary n'arrive plus à mentir à Neil. Elle est sur le point de tout lui avouer pour elle et Devon, mais elle finit par s'enfuir pour retrouver ce dernier. Lily sent que son mari lui cache quelque chose et elle insiste pour qu'il lui révèle tout. Alors qu'il est sur le point de le faire, Neil arrive. Cane, qui a vu Hilary se rendre dans la chambre de Devon, donne les clefs de l'appartement de celui-ci à Neil pour qu'il découvre par lui-même la vérité. Alors qu'il marche dans le couloir, Neil recouvre la vue, ouvre la porte et découvre Hilary et Devon en train de s'embrasser sur le lit. Mariah, qui se retrouve à la rue après s'être disputée avec Sharon, accepte l'offre de Kevin d'aller vivre avec lui. Sharon a du mal à se remettre du procès et perd pied, mais alors qu'elle est au plus mal, Nicholas l'appelle pour consoler Faith qui a fait un cauchemar. Elle comprend alors que Nicholas n'a aucune envie de la priver de sa fille. L'inspecteur des bâtiments passe une nouvelle fois à L'underground. Il annonce à la stupéfaction de tous que s'il ne voit pas rapidement Nicholas, il fermera l'établissement car la bâtisse souffre d'un problème structurel.