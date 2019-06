Les feux de l'amour - Episode du 14 juin 2019 - Premières minutes

William entre au conseil d'administration de la fondation tandis que Lily et Ashley souhaitent le départ d'Hilary. Pour éviter de devoir quitter la fondation, cette dernière annonce qu'elle accepte d'indemniser les patients des essais cliniques. Sharon fait une réaction au sumac vénéneux et doit se rendre à l'hôpital. Elle et Dylan laissent Faith et Mariah camper dans les bois. Jill fait boire Victoria pour la convaincre de revenir travailler pour Pêche d'enfer.