Stich refuse de croire Abby concernant le comportement de Max. Max s'enfuit et va trouver Ashley. Il lui avoue la chute d'Abby et le départ d'incendie, puis il le raconte à Stitch. Neil confie à Cane le secret qu'il partage avec Hilary et Devon sur le kidnapping et le supplie de ne pas en parler à Lily, mais Cane refuse et lui dit tout. Devon révèle à Hilary qu'il sait qu'elle fait du chantage à Neil.