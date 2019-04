Les feux de l'amour - Episode du 15 avril 2019

Adam rend visite à Ian en prison pour savoir si ce dernier a réussi à obtenir des aveux de Victor. En effet, les deux hommes se sont alliés dans l'espoir que Victor craque et parle de la falsification du journal de Constance et du pot-de-vin présumé au laborantin ayant pratiqué l'autopsie. Ian, très fier d'avoir réussi, exprime malgré tout une requête supplémentaire pour accepter de témoigner et Adam va devoir s'y plier. Paul et Dylan interrogent le laborantin, Alan James, et essaient eux aussi de lui faire avouer qu'il a touché de l'argent de Victor pour falsifier les résultats des tests de l'autopsie. En effet, le jeune homme s'offre soudainement un bateau et une suite à L'athletic club, ce qui paraît plus que suspect. Nick ne comprend pas pourquoi Victoria soutient Luca et il soupçonne ce dernier de la faire chanter. Mais ce n'est pas exactement le cas et Nick finit par découvrir ce que lui cache sa sœur : sa relation avec Travis, le barman. Mais ce dernier est-il vraiment celui qu'il prétend être ?