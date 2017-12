Les feux de l'amour - Episode du 15 décembre 2017

Hilary demande à Devon de tout avouer à Neil avant la Saint-Valentin. Phyllis vient s'installer chez Victor en sortant de Fairview, ce que Nikki désapprouve. Jack lui demande de repartir à zéro avec lui, mais Phyllis lui rend sa bague de fiançailles. Christine et Paul apprennent que Phyllis est sortie après une évaluation psychiatrique effectuée par le docteur Barrett. Christine est furieuse et Paul lui demande d'être moins stressée pour le bien-être de leur bébé. Neil confie à Nikki qu'il a retrouvé la vue et qu'il a surpris sa femme et son fils ensemble.