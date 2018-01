Les feux de l'amour - Episode du 15 janvier 2018

Ashley se méfie de Jack à cause de sa nouvelle amitié avec Victor. Kyle veut se racheter auprès de Summer, tandis que leurs amis s'inquiètent à cause d'un message anonyme. Christine accuse Nikki d'avoir voulu la tuer et Victor fait tout pour la protéger. Paul se sent responsable de l'accident de sa femme, mais Dylan le réconforte. William demande Chelsea en mariage, tandis que le faux mariage de Sage et Adam bat de l'aile. Stitch doute de l'amour de Victoria et Abby avoue qu'elle était tombée amoureuse d'Austin.