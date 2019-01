Les feux de l'amour - Episode du 15 janvier 2019

Jack apprend que Phyllis et William ont comploté contre Victor dans son dos. Il leur demande des explications. Victor et sa fille, Victoria, en sont informés par Summer qui se sent atrocement coupable vis-à-vis de sa mère. Victor a une vive confrontation avec Phyllis et Jack. Suite à une dispute avec Max, Abby souffre de violentes douleurs au ventre. Max hésite longtemps avant d'appeler les secours. Abby en fait part à Stitch qui minimise la situation. Neil et Devon questionnent Ashley sur les réelles motivations de sa démission. Hilary profite de son nouveau poste pour faire sa loi.