William se fait mal au dos en cherchant d'où vient le bruit dans la chambre de Connor et reste chez Chelsea le soir de son anniversaire. Ian conseille à Mariah de persuader Sharon et Nick de la loger chez eux. Nikki et Victor rendent visite à Paul et Dylan à l'hôpital. Stitch promet à Victoria qu'il n'a plus rien à cacher et lui demande de lui accorder sa confiance.