Les feux de l'amour - Episode du 16 août 2017  

Jack est au chevet de Phyllis. Il insiste pour qu'elle passe la nuit à l'hôpital. Phyllis veut sortir au plus vite. Jack essaie de la préparer aux divers changements, mais il n'aborde pas le sujet de Kelly. Summer passe chez Jack pour récupérer des affaires appartenant à sa mère. Kelly lui apprend qu'elles sont dans un garde-meubles. Cane croise Joe et le présente à Lily. Il lui propose de séjourner au Club pendant son séjour à Genoa City. Dylan et Paul jouent aux cartes alors que tout le monde croit qu'il s'agit d'un interrogatoire. Nicholas va voir Phyllis et s'apprête à lui poser une question sur Sharon quand une infirmière annonce la fin des visites.