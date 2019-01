Les feux de l'amour - Episode du 16 janvier 2019

Victoria a appris que Phyllis et William étaient de mèche pour récupérer le projet Pass Key de Natalie à Victor et à l'entreprise Newman. Elle est furieuse car, une fois de plus, William s'en est pris à son père pour essayer de le faire chuter sans se soucier des conséquences que cela pourrait avoir pour leur couple. William cherche à s'expliquer, mais rien n'y fait… Victor menace de mort Phyllis devant de nombreux témoins et Jack appelle Paul directement. Victor est reconduit en prison et sa libération sous caution est annulée. Poussé par Phyllis et Lauren, Michael trouve le moyen de devenir l'avocat de Victor, dans le seul but de le faire tomber en ne le défendant pas correctement. Nick ne sait pas s'il doit voter pour ou contre la destitution de son père de la société Newman. Il est aussi en conflit avec Sage car cette dernière pense qu'il cherche à saboter leur projet d'adoption du bébé de Shawn.