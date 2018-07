Les feux de l'amour - Episode du 16 juillet 2018

La panne de courant est terminée. Esther accuse Colin de la séduire, ce que ce dernier nie en bloc. Les versions de l'histoire divergent. Jill prend partie pour son mari et Esther décide de quitter définitivement la maison de madame Chancellor. Sage est à l'hôpital pour des douleurs et des vertiges. Le docteur Greene lui conseille de rester alitée et de consulter une thérapeute. Nick essaie de la rassurer. Victor leur propose d'emménager chez eux, mais Nick décline son offre. Adam aimerait dévoiler son identité au grand jour afin de pouvoir redevenir le mari de Chelsea et le père de Connor officiellement, mais Chelsea le lui déconseille. Ian prévient Adam que le téléchargement du virus informatique est terminé. Victoria et William s'embrassent.