Les feux de l'amour - Episode du 16 mai 2019

Voyant Sharon survoltée, Mariah et Kevin se demandent si elle a réellement repris son traitement ; Sharon leur garantit que c'est le cas. Stitch ne se remet pas des conséquences de l'opération de Max. Abby cherche à l'épauler dans cette épreuve, mais Stitch reste fermé et distant. Nikki rend visite à Victor à l'hôpital. En larmes, ils décident de ne plus divorcer. Nikki est convaincue que le fait que Victor lui ait sauvé la vie peut réduire sa peine, voire l'annuler. Paul désespère de la voir le défendre. Kevin aide Chelsea à enquêter sur la mystérieuse complice de Victor. Adam se demande pourquoi Victor a finalement pris sa défense lors de son procès et le confronte. Victor lui promet sa liberté s'il accepte de revenir travailler pour la société Newman.