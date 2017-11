Les feux de l'amour - Episode du 16 novembre 2017

Jack et Victor se rencontrent sur le palier devant chez Chelsea et William. La discussion tourne au vinaigre lorsque le sujet d'Adam est abordé. Par ailleurs, Jack commet l'impair de parler de lui au présent… Connor a appelé Billy "papa". Chelsea dit qu'elle n'imagine plus sa vie sans lui et elle est d'accord pour qu'il l'appelle ainsi, du moment qu'il soit au courant pour Adam quand il sera plus grand. Jack parle à Billy et essaie de lui faire comprendre qu'il ne devrait pas trop s'attacher à Chelsea car tout peut basculer. Mais Billy ne comprend pas cet avertissement car pour lui, Adam étant mort, il ne voit pas ce qui peut se mettre en travers de son chemin… Dylan et Avery sont contents de voir que les gens se mobilisent pour Le néon écarlate, mais Paul a peur que la nouvelle du projet impliquant Victor n'affecte Nikki. Celle-ci est, en effet, mal en point et recommence à boire après qu'une grosse dispute ait éclatée entre Victor et Dylan, chacun cherchant à défendre son point de vue. Lauren et Michael ont rendez-vous avec Christine et Paul pour dîner. Ils comptent leur dire que Michael souffre d'un cancer, mais il s'avère que Christine leur annonce sa grossesse. Michael ne leur parle donc de rien. Sage et Adam reçoivent Nick, qui commence à raconter des histoires de leur temps passé au pensionnat en Suisse. Adam ne connaissant pas les détails d'une histoire concernant Juliet, un bateau qu'il aurait fait couler, Nick devient suspicieux. Il découvre un article de journal parlant du renvoi de Gabriel Bingham suite à cet accident. Comment aurait-il pu oublier quelque chose d'aussi important ?