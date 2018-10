Les feux de l'amour - Episode du 16 octobre 2018

Dylan veut faire un cadeau spécial à Sharon pour Noël. Déguisé en Père Noël, Paul apporte des cadeaux pour Sullivan, Faith et Sharon. Sage quitte le ranch et rencontre le docteur Anderson qui lui conseille de ne pas retourner auprès de Nick. Sharon a une consultation avec le docteur Anderson. Lily et Joe se retrouvent coincés au chalet des Abbott. Joe comprend que Lily l'a piégé et l'empêche de se sauver. Inquiets, Cane et Devon partent à la recherche de Lily.