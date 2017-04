Les feux de l'amour - Episode du 17 avril 2017  

Lauren, Paul et Dylan sont au chevet de Paul, qui reste dans un état critique après avoir été blessé par balle lors de l'intervention pour libérer Avery. Austin, lui aussi blessé et à présent en fuite, retrouve Summer dans le parc Chancellor et lui explique les raisons de son geste fou. Averti par la police de la disparition de Summer, Jack se lance à la recherche de sa fille, avec l'aide de Kelly. Ils se rendent à L'underground et préviennent Nicholas, avec l'espoir que Summer voudra bien lui répondre au téléphone. Nikki et Victor se rapprochent alors que Dylan vient en personne prévenir sa mère de ce qui est arrivé à Paul. Après le départ en catastrophe de cette dernière pour l'hôpital, Victor avoue à Dylan être très touché par son comportement envers Nikki. Hilary et Neil passent une soirée en amoureux à L'underground, révélant leur histoire d'amour au grand jour. Mariah fait ses débuts de serveuse, sous l'œil méfiant de Nicholas.